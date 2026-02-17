На Западе сообщили о признаках подготовки удара по Ирану

«Военная хроника»: США могут втянуть страны региона в конфликт с Ираном

Западные источники допускают, что решение о возможном ударе по Ирану уже приняли, а дипломатические контакты используют для выигрыша времени на подготовку. Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника» .

По его данным, заявления властей Бахрейна о готовности ответить на удары по американским базам указывают на риск расширения конфликта и вовлечения других стран региона.

Авторы публикации считают, что война с Ираном не будет краткосрочной. Израиль располагает развитой оборонной промышленностью, но зависит от поставок США, тогда как Вашингтон обладает крупными запасами вооружений, часть которых устаревает.

Опыт 2025 года показал высокую нагрузку на системы ПВО: массированные ракетные пуски истощают запасы перехватчиков и требуют подключения союзников. При длительном конфликте нагрузка на противоракетную оборону возрастет.

По данным Ynet, в Израиле допускают, что администрация США может запросить участие ЦАХАЛ в ударе по Ирану. В стране развернули около 100–150 пусковых установок.