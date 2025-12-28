На Западе рассказали, чего боятся в команде Зеленского на встрече с Трампом

Часть окружения президента Украины Владимира Зеленского выступала против его личной встречи с президентом США Дональдом Трампом, опасаясь повторения резонансного конфликта, который произошел во время переговоров в Вашингтоне в феврале. Об этом написала газета The Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями внутри украинской делегации.

По словам собеседника газеты, не все советники Зеленского поддерживали формат очных переговоров. У части команды были опасения, что встреча во Флориде может пройти неудачно и напомнить «катастрофические» переговоры в Овальном кабинете, когда американский лидер резко раскритиковал украинского коллегу.

Текущая встреча стала уже четвертой для Трампа и Зеленского. Первая, состоявшаяся в феврале 2025 года в Белом доме, завершилась публичным скандалом. В сентябре политики пересеклись в Нью-Йорке, а в октябре провели переговоры в Вашингтоне без совместных заявлений для прессы — тогда Зеленскому пришлось общаться с журналистами за пределами резиденции.

Новая встреча проходит во Флориде, в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Зеленского доставили к парадному входу на бронированном правительственном автомобиле США, а у въезда были размещены флаги Соединенных Штатов и Украины.