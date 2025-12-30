Россия сильнее, чем решили на Западе. Армия, промышленность и общество находятся в лучшем состоянии, чем за последние десятилетия, сообщил старший редактор по вопросам национальной безопасности в издании The National Interest Брэндон Вайхерт.

Американская и европейская элиты, по словам автора статьи, сделали ставку за политическое движение иммигрантов, призвавшее к распаду России. Однако внутри страны такие идеи не получили поддержку.

«Россия сегодня более консолидирована внутри страны и более самодостаточна, чем за последние десятилетия», — сказал Вайхерт.

Он обратил внимание на военную победу России на Украине, устойчивую численность армии, стабильную систему подготовки кадров. Промышленная база адаптировалась к санкциям.