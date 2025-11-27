Дрисколл призвал Европу к скорейшему завершению конфликта на Украине

Соединенные Штаты активно наращивают усилия по скорейшему урегулированию украинского конфликта, предупреждая европейских союзников о растущей военной мощи России. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Американскую позицию европейским дипломатам в Киеве представил министр армии США Дэниел Дрисколл. Он провел специальную встречу, чтобы ознакомить партнеров с деталями американского плана по разрешению кризиса.

По данным неназванных западных чиновников, Дрисколл заявил, что Россия производит столько дальнобойных ракет, что получила возможность наращивать арсенал. Этот аргумент стал одним из ключевых для обоснования срочности мирных усилий.

Американская сторона стремится убедить европейских партнеров в необходимости быстрого политического решения. Переговоры проходили в рамках активизации дипломатических контактов по украинскому вопросу.

В то же время глава евродипломатии Кая Каллас призвала не верить тому, что Украина проигрывает и заявила, что на Россию необходимо усиливать давление с помощью санкций.