На Западе рассказали о планах США заменить Зеленского
Steigan: США хотят сменить Зеленского из-за неприятия политики Трампа
Президент Владимир Зеленский продолжает упорно не принимать позицию Соединенных Штатов по конфликту на Украине, поэтому его могут убрать. Об этом сообщил журналист Пол Стейган в своем блоге.
«США хотят избавиться от Зеленского и усадить в Киеве лидера, который принимает политику Трампа», — отметил он.
Журналист предположил, что последние коррупционные скандалы, потрясшие Украину, были спровоцированы в том числе не без участия ФБР.
По мнению Стейгана, украинские политики понимают дальнейший ход событий и уже начали подготовку к борьбе за власть.
Выборы президента должны были пройти на Украине 31 марта 2024 года. Тогда Зеленский объявил об их несвоевременности из-за военного положения и мобилизации.
Многие эксперты назвали решение главы киевского режима отложить народное голосование необоснованным. Подполковник Дэниел Дэвис напомнил, что выборам в США не помешала гражданская война.