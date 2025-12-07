Президент Владимир Зеленский продолжает упорно не принимать позицию Соединенных Штатов по конфликту на Украине, поэтому его могут убрать. Об этом сообщил журналист Пол Стейган в своем блоге.

«США хотят избавиться от Зеленского и усадить в Киеве лидера, который принимает политику Трампа», — отметил он.

Журналист предположил, что последние коррупционные скандалы, потрясшие Украину, были спровоцированы в том числе не без участия ФБР.

По мнению Стейгана, украинские политики понимают дальнейший ход событий и уже начали подготовку к борьбе за власть.

Выборы президента должны были пройти на Украине 31 марта 2024 года. Тогда Зеленский объявил об их несвоевременности из-за военного положения и мобилизации.

Многие эксперты назвали решение главы киевского режима отложить народное голосование необоснованным. Подполковник Дэниел Дэвис напомнил, что выборам в США не помешала гражданская война.