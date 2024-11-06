На Западе раскрыли реакцию Украины на победу Трампа

The Guardian: после победы Трампа на выборах Украина погрузилась в уныние

Украина погрузилась в уныние и неопределенность, это связано с победой республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

В материале указали, что после вступления на пост Трамп может прекратить выделение военной помощи ВСУ, без которой Украина потеряет еще больше позиций на территории Донбасса.

Директор по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилл допустил, что теперь ВС России начнут «использовать свое численное преимущество» на поле боя.

Выборы президента США состоялись 5 ноября, победу одержал кандидат от Республиканской партии Трамп. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил его с «поразительным» успехом на выборах и напомнил о встрече, когда они обсудили «стратегическое партнерство».