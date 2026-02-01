На Западе раскрыли последствия ссоры между Каллас и фон дер Ляйен

SC: ссора Каллас и фон дер Ляйен с Каей Каллас приближает распад Евросоюза

Zhao Dingzhe/XinHua
Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/www.globallookpress.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас не только разругались, но и поместили Европу в международную изоляцию, приближая тем самым распад ЕС. Об этом сообщило издание Strategic Culture.

Политики, активно пропагандирующие русофобию, вцепились друг другу в глотки, а это нечто новое для Евросоюза.

«То есть, внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец существования блока, организации или страны», — заявили в материале.

Автор статьи отметил, что Каллас ранее назвала фон дер Ляйен диктатором. Глава ЕК в 2025 году сняла ответственность с эстонской коллеги за Средиземноморский регион, создав новое подразделение, подчиняющееся только ей.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз не планирует возобновлять по своей инициативе возобновлять диалог с Россией.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте