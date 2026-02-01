SC: ссора Каллас и фон дер Ляйен с Каей Каллас приближает распад Евросоюза

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас не только разругались, но и поместили Европу в международную изоляцию, приближая тем самым распад ЕС. Об этом сообщило издание Strategic Culture .

Политики, активно пропагандирующие русофобию, вцепились друг другу в глотки, а это нечто новое для Евросоюза.

«То есть, внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец существования блока, организации или страны», — заявили в материале.

Автор статьи отметил, что Каллас ранее назвала фон дер Ляйен диктатором. Глава ЕК в 2025 году сняла ответственность с эстонской коллеги за Средиземноморский регион, создав новое подразделение, подчиняющееся только ей.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз не планирует возобновлять по своей инициативе возобновлять диалог с Россией.