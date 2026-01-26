На Западе раскрыли, почему Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби
FT: Зеленский поехал на переговоры в Абу-Даби, чтобы не злить Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский согласился на трехсторонние переговоры с Россией и США в Абу-Даби, чтобы не ссориться с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на политического обозревателя Гидеона Рахмана.
«Но это также отражает растущую усталость украинской стороны от войны», — добавил Рахман, заметив, что Киев находится «под сильным давлением».
В Абу-Даби 23 и 24 января прошли трехсторонние консультации по безопасности. Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф подтвердил планы нового раунда переговоров в ближайшее время.