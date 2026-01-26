На Западе раскрыли, почему Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на трехсторонние переговоры с Россией и США в Абу-Даби, чтобы не ссориться с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на политического обозревателя Гидеона Рахмана.