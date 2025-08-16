Кошкович: Украина и Европа будут саботировать мирные договоренности России и США

Украина и Европа попытаются сорвать любые идеи, на которых Россия и США сошлись в результате саммита на Аляске. Об этом в социальной сети X заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Будет создана основа для мира. Европа и Украина будут ее саботировать», — написал он.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись в субботу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Беседа в формате «три на три» продолжалась 2 часа 45 минут.

От российской стороны в мероприятии также участвовали помощник президента Юрий Ушакови глава МИД Сергей Лавров, США помимо Трампа представили государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Трамп после переговоров на Аляске призвал глава киевского режима Владимира Зеленского заключить сделку с Россией.