На Западе раскрыли, из-за чего Украина может возобновить агрессию против России

FT: если США не признают Крым, Украина может попытаться его отвоевать позже

Западным странам может быть выгодно мирное соглашение с Россией по Украине без формального признания новых регионов. Об этом сообщила британская газета Financial Times .

«Договор, не требующий от США признания потери украинских территорий, оставит Киеву возможность возобновить боевые действия или вернуть территории другими методами в будущем», — отметили в издании.

По мнению журналистов, одним из возможных вариантов урегулирования конфликта может стать перемирие по образцу корейской войны. Этот сценарий авторы статьи считают более реалистичным, чем соглашение с официальным признанием Крыма частью России.

Ранее в западных СМИ появилось мнение, что сделка США и Украины по природным ресурсам призвана оказать давление на Россию. Сделка может повлечь за собой необходимость принятия трудных решений.