На Западе раскрыли, из-за чего Украина может возобновить агрессию против России
FT: если США не признают Крым, Украина может попытаться его отвоевать позже
Западным странам может быть выгодно мирное соглашение с Россией по Украине без формального признания новых регионов. Об этом сообщила британская газета Financial Times.
«Договор, не требующий от США признания потери украинских территорий, оставит Киеву возможность возобновить боевые действия или вернуть территории другими методами в будущем», — отметили в издании.
По мнению журналистов, одним из возможных вариантов урегулирования конфликта может стать перемирие по образцу корейской войны. Этот сценарий авторы статьи считают более реалистичным, чем соглашение с официальным признанием Крыма частью России.
Ранее в западных СМИ появилось мнение, что сделка США и Украины по природным ресурсам призвана оказать давление на Россию. Сделка может повлечь за собой необходимость принятия трудных решений.