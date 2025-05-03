«Это мощный сигнал». США заключили сделку с Украиной, чтобы надавить на Россию
Сделка США и Украины по природным ресурсам призвана оказать давление на Россию. Об этом сообщило издание Politico.
Чиновники из администрации американского лидера Дональда Трампа считают, что послали мощный сигнал России. Но они не уверены, пошлет ли президент Владимир Путин этот сигнал обратно.
«Это мощный сигнал российскому руководству, и он дает президенту Дональду Трампу более прочный базис, чтобы в дальнейшем вести переговоры с Москвой», — заявил министр финансов Скотт Бессент.
Авторы материала считают, что соглашение между Украиной и США подняло главной вопрос: как теперь вести себя с Россией? Сделка может повлечь за собой необходимость принятия трудных решений, в том числе прямого давления на Россию, но Трамп не готов пойти на такое.
Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм* недавно предложил ввести экономические санкции против России, идея нашла поддержку в сенате. Но этих санкций вряд ли хватит, чтобы оказать давление не Путина и смягчить его позицию по мирному плану Трампа, заключили журналисты.
*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.