«Это мощный сигнал». США заключили сделку с Украиной, чтобы надавить на Россию

Сделка США и Украины по природным ресурсам призвана оказать давление на Россию. Об этом сообщило издание Politico .

Чиновники из администрации американского лидера Дональда Трампа считают, что послали мощный сигнал России. Но они не уверены, пошлет ли президент Владимир Путин этот сигнал обратно.

«Это мощный сигнал российскому руководству, и он дает президенту Дональду Трампу более прочный базис, чтобы в дальнейшем вести переговоры с Москвой», — заявил министр финансов Скотт Бессент.

Авторы материала считают, что соглашение между Украиной и США подняло главной вопрос: как теперь вести себя с Россией? Сделка может повлечь за собой необходимость принятия трудных решений, в том числе прямого давления на Россию, но Трамп не готов пойти на такое.

Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм* недавно предложил ввести экономические санкции против России, идея нашла поддержку в сенате. Но этих санкций вряд ли хватит, чтобы оказать давление не Путина и смягчить его позицию по мирному плану Трампа, заключили журналисты.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.