Президент США Дональд Трамп решил защитить свою страну от неминуемого поражения Украины, переложив за это ответственность на Европу. Таким мнением поделился в соцсети Х аналитик Алан Уотсон.

Американский лидер действует как бизнесмен. Он перекладывает украинский конфликт на аутсорсинг в Европу, чтобы защититься от грядущего поражения Украины. При этом Трамп оставит за собой только одно обязательство — предоставление Киеву оружия, за которое будут платить европейцы.

«В то время как украинская оборона в Донбассе рушится, Трамп уходит от конфликта, в котором невозможно победить», — отметил Уотсон.

Ранее Трамп сказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что открыт для снятия ограничений на использование ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь России. При этом не обязался предоставить такое разрешение в ближайшее время.