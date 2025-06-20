На Западе раскрыли, чем рискует ЕС из-за поддержки Украины
Strategic Culture: Европу ждет крах из-за помощи Украине
Поддерживая Украину в конфликте с Россией, европейцы жертвуют своей стабильностью. Об этом написал Strategic Culture.
«Милитаризация Европы, подаваемая как решение, на самом деле является симптомом краха», — говорится в публикации.
Авторы статьи обратили внимание, что любая попытка восстановить свою военную силу приведет либо к затяжной рецессии, либо к демонтажу государства.
Издание обратило внимание, что Украина — это не только могила североатлантического проекта, но и надгробный камень для ЕС.
Ранее Украина получила новый транш кредита от ЕС в размере миллиарда евро. Деньги будут возвращены за счет доходов от замороженных активов России.