Поддерживая Украину в конфликте с Россией, европейцы жертвуют своей стабильностью. Об этом написал Strategic Culture .

«Милитаризация Европы, подаваемая как решение, на самом деле является симптомом краха», — говорится в публикации.

Авторы статьи обратили внимание, что любая попытка восстановить свою военную силу приведет либо к затяжной рецессии, либо к демонтажу государства.

Издание обратило внимание, что Украина — это не только могила североатлантического проекта, но и надгробный камень для ЕС.

Ранее Украина получила новый транш кредита от ЕС в размере миллиарда евро. Деньги будут возвращены за счет доходов от замороженных активов России.