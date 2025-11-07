На Западе искусственно создали так называемую «российскую угрозу», однако Россию нужно оставить в покое. Об сообщило словацкое издание Slovo .

«Самое простое решение этой искусственно созданной проблемы — оставить русских наконец в покое. У русских есть полное право на собственную безопасность», — написали в публикации.

Авторы статьи отметили, что никто не вправе игнорировать мнение России, когда она хочет переговоров. Также не нужно угрожать и провоцировать русских, когда они не хотят отказываться от собственной независимости и не отдают свою страну на разграбление, добавили словацкие журналисты.

В публикации напомнили, что Россия начала спецоперацию на Украине в ответ на многочисленные угрозы и провокации со стороны Запада.

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на Западе ждут, что Россия сама попросит возобновить переговоры с Украиной, чтобы согласится на все требования. Однако этого не произойдет.