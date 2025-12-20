Прямая линия президента России Владимира Путина показала, что в уходящем 2025 году Россия добилась значительных успехов на ключевых военных и гражданских направлениях. Об этом сообщил немецкий журнал Focus .

Авторы издания подчеркнули, что не сбылся ни один из негативных прогнозов Запада относительно России: не произошло ни крушения российской экономики, ни поражения на Украине, ни полной политической изоляции.

Ранее стало известно, что в США восхитились речью Путина на прямой линии. По мнению подполковника в отставке Дэниела Дэвиса, российский лидер сорвал планы Евросоюза, который стремится затянуть украинский кризис.