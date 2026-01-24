На Западе признали крах европейской политики лести Трампу

Страны Европы поняли, что их политика лести в адрес американского президента Дональда Трампа не приносит результатов, но считают допустимым продолжать заискивать перед ним. Об этом сообщила газета The New York Times .

Высокопоставленный европейский чиновник уточнил, что Евросоюз по-прежнему льстит хозяину Белого дома, но не в таких масштабах, как это было раньше.

«Второе президентство Трампа научило Европу тому, что ее первоначальная политика лести в адрес Трампа потерпела неудачу и что отстаивание основных принципов имеет жизненно важное значение», — отметил собеседник издания.

По его словам, в Европе считают немного лести допустимым, если «есть пистолет в кармане».

Ранее Трамп выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Во время выступления он раскритиковал европейские страны и сообщил, что именно Евросоюз должен заниматься вопросом урегулирования конфликта на Украине, а не США.