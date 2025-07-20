Аналитик Юшков заявил, что новые санкции против российской нефти не будут работать

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в разговоре с газетой «Взгляд» введение восемнадцатого пакета санкций Евросоюза против России. По его мнению, санкции носят скорее символический характер и предназначены для демонстрации активной позиции Брюсселя перед гражданами.

Фактически, принятые меры вряд ли окажут существенный эффект на экономику России. Ограничения на проекты газопроводов «Северный поток» и снижение потолка цен на российскую нефть, по словам Юшкова, не приводят к желаемому результату.

Он отметил, что предыдущий лимит цен в 60 долларов за баррель нефти не принес значительных результатов, и изменение параметра едва ли улучшит ситуацию.