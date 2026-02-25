Россия побеждает Украину, поэтому может диктовать условия на мирных переговорах. Такое мнение выразил член Европейского парламента, бывший немецкий дипломат Михаэль фон дер Шуленбург на YouTube-канале.

По его словам, в случае поражения России Украина оказалась бы в Североатлантическом альянсе, Москва лишилась бы выхода к Черному морю, а значительная часть пророссийских украинцев покинула бы родину.

«Но Россия побеждает. Значит, она и будет определять повестку мирных переговоров», — сказал он.

При этом европейские политики придерживаются неадекватной позиции насчет украинского конфликта. Рано или поздно ЕС придется смириться, что ничего не получится изменить. Если военный путь не помогает, нужно признать итог конфликта.

«Не бывает переговоров, которые игнорировали бы происходящее в ходе конфликта. А мы именно это и делаем — не соглашаемся, не хотим принять реальность, созданную четырьмя годами конфликта», — сказал дипломат.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон может решить посетить Москву на фоне провалов ВСУ. По его словам, скоро Европа начнет искать прямые контакты с Россией.