Западной прессе придется утверждать, что президента Украины Владимира Зеленского нельзя оскорблять подозрениями в коррупции ради поддержки морального духа ВСУ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович написал об этом в соцсети X .

Эксперт иронично объяснил, как либеральным журналистам можно выбраться из переделки с главой киевского режима. Просто говорить о том, что в такой поворотный момент Зеленский должен восприниматься как «стоящий над коррупцией». Но есть и другая фраза, применимая в этой ситуации.

«„Подозрения, которые охватывают украинского президента, окажут пагубное влияние на моральный дух армии в то время, когда Украина меньше всего может себе это позволить“. Будет работать так же хорошо», — написал Кошкович.

Ранее на Западе сообщили, что глава киевского режима и антикоррупционные ведомства находятся на грани полномасштабной войны, последствия которой, вероятно, окажутся неприглядными. В частности, Зеленскому предрекли отставку.