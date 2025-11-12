Зеленскому предрекли отставку из-за коррупционного скандала с Миндичем

Антикоррупционные ведомства и президент Украины Владимир Зеленский находятся на грани войны. Об этом написал журнал Spectator .

«Вот-вот развернется полномасштабная война, и последствия ее, скорее всего, будут неприглядными», — отметили авторы статьи.

Политические аналитики издания пришли к выводу, что пятнадцатимесячное расследование НАБУ будет иметь серьезные последствия для политического будущего Зеленского.

Ранее Зеленский пообещал отставки участникам схем Миндича.

До этого в НАБУ раскрыли, что в коррупции в энергетической сфере замешаны четыре украинских министра. Связан ли с делом ближайший соратник Зеленского бизнесмен Тимур Миндич, официально не уточнили.