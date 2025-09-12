На Западе обвинили Россию в боязни Израиля бомбить одну из арабских стран

Израиль не решается нанести удар по Алжиру из-за опасения перед российским вооружением в стране. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine .

Журналисты отметили, что Израиль не решался начать военную кампанию, пока там находились российские военные, однако теперь ситуация в регионе изменилась.

«При наличии небольшого количества истребителей F-35 на вооружении военный охват Израиля обеспечивался слабостью противников, а не мощью собственных возможностей», — заявили они.

Издание подчеркнуло, что именно по этой причине Израиль до сих пор не решился применить оружие против Алжира.

«В Северной Африке и на Ближнем Востоке Алжир остается единственным государством, которое вложило серьезные средства в средства противовоздушной обороны от незападных поставщиков, причем его сеть зенитных ракетных комплексов и радиолокационных станций, а также парки перехватчиков и истребителей получены из России и Китая», — добавили авторы материала.

Ранее авиация Израиля атаковала несколько объектов в столице Йемена Сане. Главной целью для ударов стали оборонное ведомство и Генштаб движения хуситов.