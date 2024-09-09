На Западе обвинили Макрона в «ударе» по Украине

Решение французского лидера Эммануэля Макрона назначить премьер-министром страны экс-еврокомиссара Мишеля Барнье может негативно сказаться на помощи Украине. Такое мнение выразил американский журнал Responsible Statecraft .

По словам авторов статьи, решение рискует погрузить Францию в еще больший беспорядок, который подорвет поддержку Украины.

«Отказ Макрона от сделки с левыми говорит о том, что ему предварительно пришлось заключить соглашение со своим <…> злейшим врагом — Марин Ле Пен», — отметили журналисты.

По мнению издания, позиция председателя правительства будет зависеть от благосклонности лидера «Национального объединения». Журналисты предположили, что без помощи правых Барнье может получить вотум недоверия со стороны блока левых «Новый народный фронт». Марин Ле Пен, которая выступает против активного вмешательства страны в украинский конфликт, сможет диктовать Франции свои условия, резюмировали авторы статьи.