На западе Нигерии произошел мощный взрыв с множеством жертв

На западе Нигерии в населенном пункте Воро в штате Квара произошел мощный взрыв. По предварительным данным, речь идет о теракте, много людей пострадали, сообщил телеканал Arise News .

На месте работают спасатели, официальных данных о числе пострадавших пока нет. В начале февраля террористы уже атаковали Воро, убив более 160 мирных жителей. После этого вице-президент Нигерии посетил регион и объявил о направлении туда армейского батальона.

Нынешний взрыв, как отметил телеканал, ставит под сомнение эффективность мер по обеспечению безопасности населения. Власти страны пообещали усилить контроль в регионе.

В начале марта террористы напали на прихожан Русской православной церкви во время Великого поста. Они убили 10 жителей селения Туран в нигерийском штате Бенуэ.

В Патриаршем экзархате Африки РПЦ уточнили, что погибшие стали первыми африканскими прихожанами, убитыми за веру.