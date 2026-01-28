MWM: Россия будет уничтожена, если у нее не будет ядерного оружия

Западные страны уничтожат Россию, если у нее не будет ядерного оружия. К такому выводу пришли аналитики из журнала Military Watch Magazine .

Они сослались на слова как зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, так и бывшего председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра. Последний в ноябре 2024 года назвал российское ядерное оружие сдерживающим фактором, который не позволяет сойтись двум сторонам на поле боя напрямую.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг годом позже отмечал, что именно из-за этого альянс не рискнул напрямую ввязаться в боевые действия на Украине.

Накануне сайт Global Firepower поставил Россию на второе место в мире по военной мощи. По его версии, она уступает лишь США.