На Западе назвали ударом для Украины срыв встречи Зеленского и Трампа

Несостоявшаяся встреча президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, которая была запланирована во время саммита G7, стала ударом для киевских властей. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung .

«Это стало еще одним ударом по Киеву и еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы», — заявили журналисты.

Издание подчеркнуло, что срыв переговоров Трампа и Зеленского стоит расценивать как «горькое послание», свидетельствующее о том, что США отодвигают конфликт на Украине на второй план и теперь интересы Белого дома направлены на ситуацию на Ближнем Востоке.

Американский лидер покинул проходящий в Канаде саммит G7 раньше запланированного срока. По словам пресс-секретаря Белого дома, он экстренно вернулся в Соединенные Штаты в связи с конфликтом между Ираном и Израилем.