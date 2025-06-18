На Западе назвали ударом для Украины срыв встречи Зеленского и Трампа
Berliner Zeitung: срыв встречи Зеленского и Трампа стал ударом для Украины
Несостоявшаяся встреча президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, которая была запланирована во время саммита G7, стала ударом для киевских властей. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.
«Это стало еще одним ударом по Киеву и еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы», — заявили журналисты.
Издание подчеркнуло, что срыв переговоров Трампа и Зеленского стоит расценивать как «горькое послание», свидетельствующее о том, что США отодвигают конфликт на Украине на второй план и теперь интересы Белого дома направлены на ситуацию на Ближнем Востоке.
Американский лидер покинул проходящий в Канаде саммит G7 раньше запланированного срока. По словам пресс-секретаря Белого дома, он экстренно вернулся в Соединенные Штаты в связи с конфликтом между Ираном и Израилем.