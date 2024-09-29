На Западе назвали проблему номер один при обучении бойцов ВСУ

Запад оказался не способен решить проблему нехватки обученных украинских военных, так как полноценная боевая подготовка занимает несколько лет, а не пару недель.Такое мнение высказал бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas.

«Другая проблема заключается в том, что коллективный Запад не знает, как обучить украинцев, чтобы они могли эффективно противостоять тому, с чем они столкнулись в этом конфликте», — сказал он.

По словам бывшего морпеха, армия России «уничтожает войска ВСУ быстрее, чем их можно обучить». Полноценная боевая подготовка может занять несколько лет, но украинская армия не может себе это позволить.

Берлетик добавил, что обучение призывников должно занимать как минимум полгода, а не пару недель. Иначе они не будут эффективными на поле боя.

На первом этапе солдаты проходят индивидуальное обучение, затем уже в различных подразделениях, причем вплоть до уровня бригады с численностью около четырех тысяч человек. По этой причине на обучение военных и должно уходить от одного года до трех лет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад Счетной палаты США о численности бойцов ВСУ, прошедших обучение на военных базах Запада.