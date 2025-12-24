На Западе назвали идеальное место для противостояния России и НАТО

Балтийское море становится ключевым местом для военного противостояния России и НАТО. Об этом сообщила газета The Economist .

По версии издания, силы Североатлантического альянса превосходят российские в этом регионе, однако Россия может сеять там хаос и использовать против блока гибридные атаки за счет «теневого флота».

При этом большинство технологий для морского наблюдения плохо подходят для Балтики из-за ее мелководья и перепадов солености, пишет автор материала.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов предупредил, что любое происшествие в Балтийском море способно спровоцировать серьезный международный кризис. Он отметил, что в организации надеются на благоразумие западных стран.