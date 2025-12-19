Генсек ОДКБ предупредил о риске кризиса из-за любого инцидента на Балтике
Любой инцидент на Балтике способен спровоцировать серьезный международный кризис. Об этом в беседе с ТАСС заявил генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.
По его словам, аналитики ОДКБ продолжают отслеживать ситуацию в Балтийском регионе и она вызывает у них определенные опасения.
Тасмагамбетов отметил, что в организации надеются на благоразумный подход политического руководства НАТО.
«Учитывая то, что любой инцидент на Балтике может спровоцировать серьезный международный военно-политический кризис», — указал генсек ОДКБ.
Ранее стало известно, что глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал Балтийское море внутренним морем НАТО.