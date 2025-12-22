Журналист Рафаэль Пинто Борхес сравнил Еврокомиссию с «Титаником», тянущим Европу на дно. Таким мнением он поделился статье для журнала The European Conservative .

По его словам, Еврокомиссия переоценила свои возможности, причем дело не только в «репарационном займе» из замороженных российских активов, который создавал впечатление тонущего корабля

«Настоящий „Титаник“ — это Еврокомиссия. Ради Европы, пусть она затонет сейчас, прежде чем будет нанесен еще больший ущерб», — написал он.

Журналист добавил, что ЕК перепутала политический театр с реальной властью, а эмоциональные манипуляции с законными полномочиями. Что касается главы ЕК, то ей не раз пытались объявить импичмент. Это свидетельствует о враждебном к ней отношении. Борхес также назвал стиль управления фон дер Ляйен высокомерным, нетерпеливым к инакомыслию и неуклюжим.

Ранее британский дипломат Ян Прауд сравнил авантюру ЕК с российскими активами с воровством, отметив, что она никогда не увенчается успехом.