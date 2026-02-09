На ЗАЭС заявили о напряженной обстановке из-за обстрелов ВСУ

Ситуация в районе Запорожской атомной электростанции до сих пор остается напряженной из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с РИА «Новости» .

«Атаки в районе расположения станции и в окрестностях города не прекращались. Исключение составляли периоды объявленной тишины, которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ», — сказала она.

Запорожская атомная электростанция находится на левобережье Днепра, недалеко от города Энергодар. Это самая большая АЭС в Европе, на ней шесть энергоблоков мощностью один гигаватт каждый. Осенью 2022 года объект перешел под контроль российских специалистов. Выработку электроэнергии на блоках прекратили в сентябре 2022 года, а с апреля 2024 года их поддерживают в состоянии холодного останова.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить спекулировать на теме Донбасса и Запорожской АЭС. По его словам, они не имеют никакого отношения к Украине.