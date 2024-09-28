На Warner Bros. подали в суд из-за Гарри Поттера

Sky Group подала в суд на Warner Bros. из-за сериала о Гарри Поттере

Sky Group подала в суд на компанию Warner Bros. из-за нарушения договора о показе будущего сериала о Гарри Поттере. Об этом сообщило издание Variety .

Sky Group принадлежат права на распространение контента кинокомпании в Великобритании, однако Warner Bros. предпочла показывать сериал в Европе через собственный стриминговый сервис.

По мнению дистрибьютора, кинокомпания после этого решения вместо нормального общения начала отвечать отписками.

Ранее автор поттерианы Джоан Роулинг анонсировала работу над новой книгой. По ее словам, это будет футуристический роман. Она пообещала написать еще как минимум шесть новых произведений.

Летом волшебную палочку, бывшую реквизитом фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана», продали на аукционе Heritage за 52 тысячи долларов.