Автор книг про Гарри Поттера Роулинг рассказала о начале работы над новым романом

Джоан Роулинг, автор книг про волшебника Гарри Поттера, приступила к созданию футуристического романа. Об этом сообщил Deadline.

Писатель отметила, что основательно займется написанием книги после завершения работы над серией о детективе Корморане Страйке. Эти истории печатаются под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Роулинг назвала себя «ненормальным трудоголиком», ведь в разработке есть и другие произведения. Однако создание футуристической одиссеи находится в приоритете, добавил сайт KP.RU.

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