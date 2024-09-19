Автор книг про Гарри Поттера Роулинг рассказала о начале работы над новым романом

Джоан Роулинг, автор книг про волшебника Гарри Поттера, приступила к созданию футуристического романа. Об этом сообщил Deadline .

Писатель отметила, что основательно займется написанием книги после завершения работы над серией о детективе Корморане Страйке. Эти истории печатаются под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Роулинг назвала себя «ненормальным трудоголиком», ведь в разработке есть и другие произведения. Однако создание футуристической одиссеи находится в приоритете, добавил сайт KP.RU.