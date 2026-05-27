На военном параде в Ереване 28 мая покажут вооружение многих стран. Такое заявление в эфире телекомпания «Армения» сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы покажем вооружение семи стран», — заявил Пашиян.

В Армении 28 мая отмечают День основания Первой республики. Она просуществовала всего два года, с 1918 по 1920 годы.

Премьер ранее отметил, что в этот день власти намерены продемонстрировать вооружение, приобретенное после 2022 года. При этом они хотят сделать акцент на мир, чтобы соседи не восприняли парад как демонстрацию агрессии. Пашинян заявил, что показ военной техники нужно называть не парадом, а отчетом перед гражданами.

Пашинян толкает Армению на скорбный путь Украины, заявил ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, армянский премьер не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки с российской стороны и выбрал курс на разрыв отношений.