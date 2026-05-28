На военном параде в Ереване показали российскую технику

На параде в Ереване в честь Дня Первой республики показали несколько образцов российской военной техники, в том числе тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и самолеты Су-25. Об этом сообщил ТАСС .

По столичной площади прошли российские зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2КМ», противотанковые ракетные комплексы «Корнет-М», гаубицы «Д-30», вертолеты Ми-17В, а в небе пролетели штурмовики Су-25, также известные как «Грачи».

Ранее Армения заморозила участие в Организации Договора о коллективной безопасности. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что страна скорее выйдет из блока, нежели возобновит участие в нем.