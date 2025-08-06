На военной базе Форт Стюарт в США произошла стрельба, пятеро солдат пострадали

Американскую военную базу Форт Стюарт в штате Джорджия перевели в режим локдауна из-за ЧП со стрельбой. Об этом сообщили на странице базы в Facebook*.

Стрелок действовал в районе 2-й бронетанковой бригадной боевой группы. Блокировка началась в 11:04 по местному времени (18:04 по московскому).

На месте работают правоохранительные органы. Есть информация о пострадавших.

«Сегодня пять военнослужащих получили огнестрельные ранения в результате инцидента с активным стрелком в районе 2-й бронетанковой бригадной боевой группы», — заявили представители базы.

Другие подробности происшествия пока не раскрываются.

В середине июня одну из главных военных баз США Форт-Кавасос в Техасе перекрыли после новостей о стрельбе.

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