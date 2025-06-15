Базу США в Техасе перекрыли после новостей о стрельбе
Одну из главных военных баз США Форт-Кавасос в Техасе перекрыли после новостей о стрельбе. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на представителей объекта.
«Форт-Кавасос в настоящее время заблокирована, поскольку военные реагируют на сообщения о возможном стреляющем на базе», — сказали в эфире.
Также на военной базе ввели экстренные протоколы.
Американская полиции ранее сообщила о стрельбе на митинге в рамках акции No Kings. Участниками демонстрации стали до четырех тысяч человек.
Губернатор Техаса Грег Эбботт ранее сообщил, что на фоне массовых беспорядков из-за миграционной политики президента США Дональда Трампа по всей территории штата разместят представителей Нацгвардии.
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