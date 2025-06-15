Базу США в Техасе перекрыли после новостей о стрельбе

Одну из главных военных баз США Форт-Кавасос в Техасе перекрыли после новостей о стрельбе. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на представителей объекта.

«Форт-Кавасос в настоящее время заблокирована, поскольку военные реагируют на сообщения о возможном стреляющем на базе», — сказали в эфире.

Также на военной базе ввели экстренные протоколы.

Американская полиции ранее сообщила о стрельбе на митинге в рамках акции No Kings. Участниками демонстрации стали до четырех тысяч человек.

Губернатор Техаса Грег Эбботт ранее сообщил, что на фоне массовых беспорядков из-за миграционной политики президента США Дональда Трампа по всей территории штата разместят представителей Нацгвардии.