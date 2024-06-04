Английский стал языком международного общения на Украине

Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект о статусе английского на Украине как языка международного общения. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Закон закрепляет статус английского языка на Украине как одного из языков международного общения», — написал он.

Парламентарий уточнил, что документ регулирует список должностей, кандидаты на которые должны владеть английским. Также документ определяет «особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах здравоохранения, транспорта, культуры, образования и других».

Русский язык на Украине преподают лишь в трех школах, его изучают 768 детей. В 2022 году показатель в украинских общеобразовательных учреждениях сократился в 100 раз — с 454,8 тысячи до четырех тысяч.