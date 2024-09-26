Поездку президента Украины Владимира Зеленского в США назвали ожидаемым и очевидным фиаско из-за его «плана победы», представляющего собой «набор таинственных хотелок». Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Пока поездка Зеленского в США выглядит ожидаемым и очевидным фиаско», — заявил парламентарий, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

Дубинский объяснил это тем, что победный план Зеленского, который он привез в Вашингтон, требуют от американских властей чрезвычайного перенапряжения сил на внешнем фронте. И это при том, что реальная политика уже требует переключения усилий и ресурсов внутрь страны.

Депутат добавил, что план Зеленского Белому дому не подходит. И команда украинского лидера это прекрасно понимает, рассчитывая лишь на желание США не потерять свой престиж.

Дубинский отметил, что в Вашингтоне решения принимают на основании стратегических расчетов, а США весь «выхлоп» от конфликта уже получили. По его словам, теперь это уже «фактор потехи, а не успеха».

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Зеленского снять с поста посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, объяснив это тем, что ее поездка на военный завод в Пенсильвании является вмешательством в президентские выборы в стране.