Дубинский: созвон с Трампом расколол позиции ЕС и Украины по вопросу территорий

После того, как европейские лидеры и украинский президент Владимир Зеленский провели онлайн-встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом, стало ясно, что наметился раскол в позициях ЕС и Киева по вопросу принадлежности территорий. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Нардеп отметил, что после созвона с Трампом Европа и Украина начали говорить «разным языком». Евросоюз уже принимает линию фронта как основу для будущего торга, пусть и прикрывая это словами про гарантии безопасности и «отсутствие юридического признания оккупации». Украинский лидер действует иначе.

«Зеленский же продолжает жестко настаивать на полном возврате территорий и ссылается на конституцию, выставляя требования, которые никто не собирается выполнять», — написал Дубинский.

Парламентарий добавил, что глава киевского режима снова потребовал, чтобы в российско-американских переговорах на Аляске в качестве третьей стороны участвовала Украина. Только немецкий канцлер Фридрих Мерц и французский президент Эммануэль Макрон никак не прокомментировали его заявление.

Ранее бывший премьер-министр Николай Азаров заявил, что после достижения мира Зеленский не сможет удержаться у власти на Украине.