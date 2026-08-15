Соскин: раз Зеленскому нечего делать, то можно и пострелять из лука

«Зеленский там 60 килограммов, как говорят, жал, в теннис играл, из лука стрелял. <…> Это хорошее занятие — когда делать нечего, можно пострелять», — пошутил он.

Глава киевского режима ранее посетил соревнования для ветеранов ВСУ «Воля к жизни». Там он покрасовался со штангой, пострелял из лука и сыграл в настольный теннис. Кадры разлетелись по соцсетям.

Пользователи обрушились в комментариях на Зеленского, обвиняя его в игре на камеру, сообщил RT. Один из комментаторов написал, что для него главное сделать шоу, а боевые действия — для простых украинцев. Второй добавил, что люди погибают из-за него каждый день, а он играется.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору высмеял Зеленского, просящего у Вашингтона деньги для закупки американских ракет для систем ПВО Patriot. Он назвал это логикой наркомана.