На Украине выявили хищения средств, выделенных на закупку дронов для армии
Госфинмониторинг Украины выявил схему растраты бюджетных средств на сумму более 18 миллионов долларов, которые предназначались для закупки армейских беспилотников. Об этом сообщил глава ведомства Филипп Пронин в телеграм-канале.
По его словам, речь идет о более чем 800 миллионах гривен, которые перевели на счета фирм-прокладок. Затем деньги в короткие сроки распределили по нескольким направлениям, включая массовые выплаты физлицам, переводы компаниям-посредникам и операции с признаками фиктивного импорта.
«Фактически речь идет о схеме, через которую средства на нужды обороны распылялись через фирмы-прокладки, дропы и фиктивный импорт», — написал Пронин.
От уточнил, что такие действия препятствовали деятельности ВСУ. Материалы проверки передали в правоохранительные органы.
Ранее соратника украинского лидера Владимира Зеленского, бизнесмена Тимур Миндича заподозрили в участии в коррупционных схемах при закупке дронов для ВСУ, а также нарушениях на энергорынке. Во время обысков на объектах, которые ему принадлежали, нашли пачки свежеотпечатанных долларов США.