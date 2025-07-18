На Украине решили создать аналог DOGE Маска

На Украине планируют создать правительственный департамент госуправления, аналогичный американскому DOGE, основанному предпринимателем Илоном Маском. Об этом заявил первый вице-премьер страны Михаил Федоров, сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

По данным издания, Федоров решил создать в стране аналог американского ведомства, который увольняет чиновников и сокращает бюджетные расходы.

«Планирую запустить аналог DOGE для нескольких проектов. Нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность. Буду искать человека, который это возглавит», — написал в соцсетях украинский премьер.

Ранее в США сообщили, что Маска заподозрили в получении закрытой информации конкурентов, когда он возглавлял DOGE. В частности, он получил доступ к данным об алгоритмах платежных систем, подобных той, что интегрировал в принадлежащую ему соцсеть X.