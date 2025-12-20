На Украине рассказали о сигнале, полученном от Путина

Дмитрук оценил слова Путина о выборах на Украине, как рост влияния на Киев

Высказывание президента России Владимира Путина о выборах на Украине стало сигналом о росте влияния Москвы на будущие политические процессы в Киеве. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале .

«Это влияние растет системно и будет расти дальше. <…> Это неизбежно, и с этим Украине в любом случае придется столкнуться», — подчеркнул парламентарий.

Дмитрук добавил, что Путин якобы недвусмысленно дал понять, что в ближайшей перспективе Россия окажет существенное влияние и на возможные выборы, и на формирование временного правительства на Украине.

Ранее Путин в ходе прямой линии заявил, что Россия готова оказать содействие, чтобы украинские граждане смогли безопасно проголосовать на выборах. Он добавил, что на российской территории живут миллионы украинцев, которым Киев также должен обеспечить возможность волеизъявления.