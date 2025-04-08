Дубинский: Бессент подал сигнал Киеву, что деньги для Украины могут закончиться

Глава американского Минфина Скотт Бессент подал прямой сигнал киевской бюрократии, что все их пенсии, зарплаты и льготы — это деньги США. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Министр финансов США Скотт Бессент передал прямой сигнал украинской бюрократии: все ваши зарплаты, пенсии, льготы — это американские деньги. И они могут закончиться в любой момент», — написал парламентарий.

Дубинский отметил, что президент Украины Владимир Зеленский тратит неимоверное количество усилий, убеждая государственный аппарат и свое окружение, что у них все хорошо с Вашингтоном. Глава киевского режима пытается представить конфликты с руководством США как «игру для русских», чем-то вроде спектакля.

По словам депутата, Зеленский изображает гроссмейстера, хотя сидит «на чужих деньгах и чужом терпении».

Ранее кандидат в президенты Польши от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил о глубоком разочаровании в украинском лидере. Он отметил, что Польша в свое время поддержала ВСУ и беженцев с Украины, а в ответ получила неравную конкуренцию.