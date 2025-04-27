На Украине рассказали о новых договоренностях с США по сделке о минералах

Шмыгаль: в договоре о минералах не будут учитывать предыдущую помощь США

Украина и Соединенные Штаты пришли к договоренности, что в соглашении о недрах ранее предоставленную американскую помощь учитывать не будут. Об этом премьер-министр республики Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский политик раскрыл итоги встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом. По словам Шмыгаля, стороны договорились о том, что документ не будет предусматривать помощь США, предоставленную до его подписания.

Премьер-министр добавил, что на Украине продолжают работу над соглашением.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что если сделка по минералам сорвется, что его ждут «большие проблемы». Власти Украины до сих пор не подписали соглашение, чем задерживает оформление финальных документов.