На Украине раскрыли тайну исчезновения министра обороны | 360°

Мир 04 мая 2024, 04:13 На Украине раскрыли тайну исчезновения министра обороны УНИАН: МО Украины объяснило исчезновение главы ведомства его командировкой РИА «Новости»

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Министр обороны Украины Рустем Умеров перестал подписывать ведомственные документы и приказы с конца апреля текущего года. На это обратило внимание украинское информационное агентство УНИАН.

Вместо Умерова это делал его заместитель Иван Гаврилюк — в статусе «временно исполняющего обязанности министра обороны», отметили авторы материала.

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В самом министерстве заявили, что Умеров якобы находится в командировке.

Ранее издание «Цензор.нет» со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что главу Минобороны Украины Рустема Умерова могут отправить в отставку. Для Умерова приготовили пост министра по инфраструктуре, сказано в материале. Новым же главой минобороны должен стать медийный человек, способный генерировать пиар-эффект.