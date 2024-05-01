Украинские СМИ спрогнозировали отставку Умерова с поста министра обороны | 360°

Мир 01 мая 2024, 22:09 Украинские СМИ спрогнозировали отставку Умерова с поста министра обороны «Цензор.нет»: Умерова могут убрать с поста министра обороны Украины Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Главу Минобороны Украины Рустема Умерова могут убрать с поста. Об этом написало издание «Цензор.нет» со ссылкой на осведомленный источник.

«Причина отставки — постепенная зачистка главой офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к Зеленскому самостоятельно, напрямую, без согласований с Ермаком», — выразили мнение в статье.

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Для Умерова приготовили пост министра по инфраструктуре, сказано в материале. Новым же главой минобороны должен стать медийный человек, способный генерировать пиар-эффект.

Умеров возглавил ведомство в сентябре 2023 года. В феврале министр обороны в эфире телемарафона заявил, что у Украины есть военный план на 2024 год, и он «мощный и сильный».

В Минобороны Украины в начале апреля сообщили о формировании комитета с аудиторами из НАТО, сообщил RT. Эксперты считают, что создание комитета имеет цель «замаскировать коррупционные схемы» в ведомстве, в том числе касающиеся использования военной помощи Запада.