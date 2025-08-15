Президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку на фоне ментальных проблем. Об этом заявил в эфире YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам политика, Зеленский должен встретиться с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы договориться.

«Ну, условие простое: или глава киевского режима уходит, так сказать, в отставку, как понесший невосполнимые ментальные тяжести, или он идет на президента или в парламент», — отметил Соскин.

При этом, как считает экс-советник, сейчас на Украине нет конкурентоспособных кандидатов на пост президента.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее заявил, что Зеленский является преградой к заключению мирного соглашения с Россией. К тому же, глава киевского режима сам никогда не уйдет в отставку, поэтому его необходимо отстранить от власти.