Запад потребовал от президента Украины Владимира Зеленского срочно изменить курс, касающийся его «формулы мира», а также систему власти в стране. Об этом в свое Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий все еще находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

Дубинский в связи с фиаско Зеленского в США напомнил про старую индейскую поговорку, гласящую, что «если лошадь сдохла — слезь с нее». По его словам, запрос западного мира к украинскому лидеру отчетливо читается в статье The Economist, несмотря на то, что она «приправлена бодрыми призывами взять Украину в НАТО и разрешить „дальнобой“».

«Изменить курс. Срочно. И это не только о новых параметрах мирного договора, на который согласится Украина. Это о новой системе общественного договора и новой власти», — подчеркнул Дубинский.

Депутат добавил, что Зеленский и его команда не могут и не хотят этого делать, причем говорят об этом прямо, даже угрожая гражданской войной в случае их отстранения от власти. Только шантаж уже не работает, так как ВСУ теряют позиции на фронте, а терпение западных союзников — заканчивается.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина теряет территории с каждым срывом переговоров по украинскому конфликту.