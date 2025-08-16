На Украине позицию Трампа назвали ударом в спину

Позицию президента США Дональда Трампа после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным для Украины можно сравнить с предательством. Об этом сообщила газета Financial Times.

Анонимный украинский чиновник отметил, что Путин потребовал от Украины для заключения соглашения вывести войска из Донецкой и Луганской народных республик. Он сказал Трампу, что может заморозить остальную часть фронта при выполнении основных требований.

Источник издания сообщил, что президент США согласился с позицией Путина. Тем самым он нанес Украине «удар в спину». Трамп, который до этого угрожал России новыми санкциями, хочет, чтобы была быстрая сделка, но это займет много времени, резюмировал он.

Зеленский в ходе визита в США намерен добиться ясности от главы Белого дома по поводу предложений по конфликту. Украинский лидер не понял, почему Трамп отказался от требования, что переговорам должно предшествовать прекращение огня.